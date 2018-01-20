МОК: на Олимпиаду в Пхенчхане не допустят 111 спортсменов РФ

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила о том, что решением ведомства предварительный список российских спортсменов, которые могут выступить на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сокращен с 500 до 389 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте МОК.

«В сокращенном пуле, который еще проверят на дополнительных допинг-тестах, более 80% атлетов не участвовали в Играх в Сочи. Это новое поколение российских спортсменов «, — уточняется в сообщении.

Кроме 111 атлетов, к соревнованиям не допустили 51 российского тренера и 10 медицинских работников.

Окончательный список спортсменов из России, которые смогут выступить на ближайшей Олимпиаде, опубликуют 27 января.

Напомним, что 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе «олимпийский атлет из России». Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $ 15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Также напомним, что зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось о том, что Украина гарантирует выплату призерам зимних Олимпийских Игр призовых: за 1 место — 125 тысяч долларов, за 2 место — 80 тысяч долларов, за 3 место — 55 тысяч долларов (по курсу Нацбанка).