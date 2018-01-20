Главбух предприятия уличена в уклонении от уплаты налогов на 5 млн грн, - ГФC

Пресс-центр Государственной налоговой службы сообщил о том, что благодаря действиям сотрудников ведомства в Запорожской области главбух одного из коммунальных предприятий была вынуждена возместить более 8,7 млн грн нанесенного ущерба, включая штрафы и пеню. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

«В рамках расследования уголовного производства, внесенного в ЕРДР по ч.3 ст. 212 УК Украины, установлено, что главный бухгалтер одного из коммунальных предприятий области при фактической неуплате за полученную электроэнергию незаконно применяла общий порядок определения даты возникновения права на налоговый кредит по НДС (по первому событию) вместо кассового метода, в результате чего умышленно уклонилась от начисления и уплаты НДС на сумму более 5 млн гривен», — сказано в сообщении.

В связи с этим фигуранту было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По результатам мероприятий, принятым сотрудниками налоговой милиции в рамках досудебного расследования, подозреваемая возместила бюджету более 8,7 млн грн нанесенного ущерба (в том числе свыше 5 млн грн основного платежа, более 2,5 млн грн штрафных санкций и свыше 1,1 млн грн пени), в связи с чем в суд направлено ходатайство об ее освобождении от уголовной ответственности на основании ч.4 ст. 212 УК Украины.

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