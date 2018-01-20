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Тереза Мэй

Мэй: Второго референдума по Brexit не будет

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 4:43 52

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что второго референдума в Великобритании по вопросу выхода Соединенного Королевства из ЕС не будет. Об этом сказала в интервью немецкой газете Bild, опубликованном сегодня, в субботу.

«Нет, второго референдума не будет. Парламент предоставил право выбора британской общественности, и она приняла свое решение». Мы покидаем ЕС, но не Европу, мы хотим партнерства с Евросоюзом", — заявила премьер.

По словам Мэй, Соединенное Королевство не намерено «разрушать все мосты». «У нас общие интересы и мы стоим перед общими вызовами», — указала она, отметив, что Великобритания готова выполнить свои обязательства по обеспечению общей безопасности.

«Мы не закрываем двери. Трансграничный поток товаров важен для обеих сторон. Мы хотим договориться с ЕС о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности», — уверена британская премьер.

Напомним, что референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 году, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Ранее сообщалось о том, что бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) и один из ведущих сторонников выхода страны из Европейского союза Найджел Фарадж призвал провести повторный референдум по Brexit.

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