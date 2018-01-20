Вспышка кори в Украине: доктор Комаровский рассказал, кому из взрослых можно не делать прививку (видео)

Доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос зрителей о том, нужно ли делать прививки от кори взрослым. По его словам, прививку не нужно делать тем, кто уже болел корью.

Об этом он рассказал в эфире «112 Украина».

«Значительное количество людей, которые родились после 1956 года, корью болели. Я, например, болел корью, я родился до того, как началась вакцинация. Если вы болели корью, то вам не надо вакцинироваться. Если вы привиты от кори — вам не надо вакцинироваться», — рекомендует медик.

В то же время тем, кто находится в «группе риска», работая с детьми — учителям, врачам, нужно обязательно решить проблему с вакцинацией.

«Если вы не привиты и не вакцинированы — вам надо привиться 2 раза с интервалом минимум 1 месяц», — советует медикам и педагогам Комаровский.

При этом нужно учитывать, что бесплатных вакцин для взрослых в Украине нет, хотя это нарушение Конституции.

Ранее сообщалось о том, что с начала 2018 года в Украине заболели корью 1 285 человек, 3 — умерло.