Конгресс США отклонил идею процедуры импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США не поддержала инициативу конгрессмена Эла Грина (демократ от Техаса) о начале процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Об этом пишет Associated Press.

На голосовании в пятницу 355 конгрессменов высказались против инициативы, 66 проголосовали «за».

Грин вынес на голосование инициативу об импичменте Трампу, обвинив президента США в «разжигании ненависти и враждебности».

Напомним, что это была вторая попытка Грина выдвинуть на голосование проект импичмента президенту, первую отклонили в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что Мелания Трамп стала более популярной у американцев, чем ее супруг — о ее действиях положительно отозвались 48% опрошенных, тогда как деятельность президента США нравится только 45% участников опроса.