Стала известной цена билета на ужин за одним столом с Трампом

В субботу, 20 января, президент США Дональд Трамп отметит первую годовщину своей инаугурации. Чтобы попасть на это мероприятие, необходимо заплатить 100 тысяч долларов, а участие в круглом столе обойдется в 250 тысяч долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Мероприятие пройдет в резиденции Трампа в Мар-а-Лого во Флориде. В билет за 100 тысяч долларов входит обед и фотография с президентом. За 250 тысяч долларов можно принять участие в круглом столе, на котором, как пишет The Hill, будет присутствовать Трамп. Каждый билет рассчитан на двоих.

Издание Politico писало, что билет на мероприятие можно было выиграть в лотерее. Информацию о розыгрыше разослали сторонникам Республиканской партии по СМС. Чтобы принять участие в лотерее, было необходимо пожертвовать на политическую деятельность Трампа три доллара.

По словам Трампа, сначала он хотел устроить праздник в ноябре, в годовщину победы на выборах президента, но его планы изменила поездка в Азию.

Вести вечер будут Ронна Ромни Макдэниэл, председатель Республиканского национального комитета, и Стив Уинн, владелец целой империи казино, отвечающий в РНК за финансы. (Вырученные от продажи билетов средства, кстати, пойдут именно на поддержку Республиканского национального комитета и президентской кампании Трампа). При этом девичья фамилия ведущей, «Ромни», в приглашениях на торжественный вечер не указана — у Трампа напряженные отношения с дядей Ронны Макдэниэл Миттом Ромни.

Празднование годовщины со дня вступления Дональда Трампа на пост президента США началось накануне, когда 18 января в Мар-а-Лаго состоялся вечер, на котором собрались Trumpettes, члены организации женщин, поддерживающих Трампа.

В то же время вечером в пятницу ряд СМИ сообщили о том, что президент США во Флориду может не прилететь из-за угрозы приостановки работы правительства. Но отменять мероприятия никто, конечно, не станет — праздник пройдет без «именинника».

Напомним, что президентские выборы прошли в США 8 ноября 2016 года. Инаугурация Трампа состоялась 20 декабря 2017 года. На инаугурации также присутствовали 42-й президент США Билл Клинтон и кандидат на выборах президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.