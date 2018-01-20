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Том Петти умер от случайной передозировки лекарственных препаратов

Том Петти умер от случайной передозировки лекарственных препаратов

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 7:42 431

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Причиной смерти американского рок-музыканта Тома Петти стала случайная передозировка лекарственных препаратов.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

При вскрытии в его организме были обнаружены несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты — в общей сложности семь веществ, одновременный прием которых привел к остановке сердца.

«Постоянные непереносимые боли, возможно, и были причиной чрезмерного употребеления медикаментов», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 октября, в США скончался музыкант Том Петти.

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