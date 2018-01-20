ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.20 января 2018

Было это лет пятнадцать назад. Поехали мы с маленькими тогда еще детьми на две недели в Карловы Вары. И водички целебной попить, и свежим осенним воздухом подышать. Красивый город, удивительно ухоженные склоны лесистых гор, на которых по вечерам нередко можно было встретить живых оленей (!), длительные прогулки по крутым и узким улочкам — все это настолько умиротворяло, что хотелось пребыванием там наслаждаться вечно.

Но, как известно, ничего вечного в нашей бренной жизни не бывает. Подошло и у нас время готовиться к возвращению в Киев. Да вот ведь незадача какая вышла. Прогуливаясь мимо витрин модных бутиков, мы однажды совершенно неожиданно набрели на магазин фарфоровых изделий. Там было много очень красивой посуды и несколько крупных фарфоровых композиций, в том числе и ''Чаепитие''. Эта работа старинной чешской мануфактуры была к тому времени мне знакома по картинкам, а тут появилась возможность рассмотреть ее поближе. Казалось бы, ничего потрясающего. Обычное произведение с классическим сюжетом, столь характерным для изделий завода, созданного в Духцове в 1853 году. Работы этой мануфактуры, одно время довольно часто менявшей свое название, были очень высоко оценены на выставках в Париже, Берлине и Вене в конце ХIХ века. А в начале века двадцатого мануфактура имела уже представительства в Лондоне, Амстердаме, Париже, Мадриде, Стокгольме…

Моя супруга мечтательно рассматривала большой столовый сервиз ''Охота''. Мне же очень хотелось пополнить нашу коллекцию этим ''Чаепитием''. И, поскольку возможности купить и затем тащить с собой коробки с фарфором у нас категорически не было, я решил договориться с владельцами магазина о том, чтобы они ''как-нибудь'' доставили все это в Киев. Владельцами оказались выходцы из столицы Азербайджана. Они твердо пообещали ''как-нибудь'' все доставить…

Прошло несколько месяцев после нашего возвращения домой из Карловых Вар. Я уже устал повторять супруге фразу, в которую почему-то продолжал верить: '' Раз они пообещали — значит, не обманут…'' И однажды вечером нам позвонил незнакомый мужчина и обыденно спросил: ''Фарфор из Чехии ждете?'' Мы еще ждали…

Самое неожиданное заключалось в том, что, открыв ящики и обнаружив в целости и сохранности и столовый сервиз, и эту композицию, мы нашли там короткую записку: ''Тарелок отправляем чуть больше — на тот случай, если вдруг побьются…'' Ну, и как после этого можно не верить людям, давшим твердое обещание? Сегодняшним именинникам позвольте привычно пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

Чаепитие

Страна: Чехия

Мануфактура: Royal Dux Bohemia

Время выпуска: вторая половина ХХ ст.

Размер: 35×41 cm