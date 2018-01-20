Черкассы могут остаться без отопления

В результате потери электроснабжения на насосной станции, теплосеть Черкасс может остаться без теплоносителя.

Мэрия Черкасс сообщила об угрозе отключения отопления городе.

Как рассказал директор коммунального предприятия Черкассы водоканал Сергей Овчаренко, есть опасность остановки насосных агрегатов:

«Без остановки насоса после подключения электроэнергии мы сможем поэтапно повысить давление в сети в течение 4−5 часов. Если же насос останавливается, вода автоматически стекает из всех водопроводов, и тогда трубы будут пустыми. А значит, туда попадет воздух, что грозит гидроударами при дальнейшей подаче воды. В таком случае, чтобы восстановить водоснабжение, нам понадобятся еще сутки после того, как появится напряжение».

Власти и подразделения ГСЧС пытаются не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях. Для этого осуществляется подвоз воды к котельным и социальным объектам.

Напомним, как стало известно Черкассы остаются без водоснабжения.