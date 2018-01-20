Умерла оскароносная актриса из "Основного инстинкта" (фото)

В пятницу, 19 января, в своем доме в Далласе (штат Техас) в возрасте 93 лет скончалась популярная американская актриса Дороти Мэлоун. В 1957 году она удостоилась премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Слова, написанные на ветру».

Дороти Мэлоун родилась 30 января 1924 года в Чикаго. Она была ребенком, когда ее семья переехала в Даллас. Учась в школе, Дороти играла в театральном кружке. Там ее и заметил представитель голливудской студии RKO, искавший юную актрису для съемок в Голливуде.

Мэлоун дебютировала на большом экране в возрасте 18 лет. Это был фильм «Гильдерслив на Бродвее». Имени молодой актрисы в титрах не значилось. На протяжении некоторого времени Дороти получала эпизодические роли в разных картинах, чаще всего без слов — в кадре было нужно привлекательное лицо.

Таких фильмов было множество, некоторые из них стали классикой Голливуда, например, «Большой сон» с Хамфри Богартом. В попытке изменить к лучшему свою карьеру Мэлоун перекрасила волосы и стала платиновой блондинкой. И ей дали уже достаточно большую роль в картине «Слова, написанные на ветру». Смена имиджа дала неожиданный результат в виде «Оскара»!

Церемония вручения премии «Оскар», 1957 год. Дороти Мэлоун и легендарный актер Энтони Куинн

После этого Дороти Мэлоун стали охотно снимать в больших проектах вместе со звездами первой величины. Она была партнершей Джеймса Кэгни в фильме «Человек с тысячью лиц», в вестерне «Шериф» играла вместе с Генри Фондой и Ричардом Уидмарком, а с Роком Хадсоном в фильмах «Последнее путешествие» и «Последний закат».

В 70-е годы Мэлоун снималась преимущественно в телесериалах. Ее последнее появление на большом экране произошло в 1992 году в культовом триллере «Основной инстинкт» в роли Хэзел Добкинс.