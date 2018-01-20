В центре Киева жестоко избили иностранца

В пятницу, 19 января, днем в центре Киева возле Михайловского собора неизвестные жестоко избили юного туриста из Британии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила психолог Мария Макуха.

«В 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора возле ул. Трехсвятительской, 13 (офис SCA и т. д. ), под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный», — отметила она.

По словам Макухи, на парня напали трое неизвестных.

«Начали цепляться у светофора на Михайловский — там уже поджидали. Швырнули снежком, пнули чемодан. Парень попытался игнорировать, догнали уже на Трехсвятительской, напали со спины, начали бить ногами», — рассказала психолог.

Напомним, ранее правоохранители задержали «по горячим следам» группу иностранцев — студентов одесских вузов, которые решили совместить учебу с разбоем. Они похитили несовершеннолетнего и требовали от родителей выкуп за его возвращение.