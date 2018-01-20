В Украине сняты ограничения движения на автодорогах
По состоянию насубботу, 20 января, все ограничения движения на автодорогах государства сняты.
Об этом сообщило МВД на странице в «Твиттере».
Наблюдается замедленное движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Движение замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.
Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки — около 5 км. Она образовалась из-за ДТП.
Напомним, в Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях, большинство — в Одесской области.
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