В Украине сняты ограничения движения на автодорогах

По состоянию насубботу, 20 января, все ограничения движения на автодорогах государства сняты.

Об этом сообщило МВД на странице в «Твиттере».

Наблюдается замедленное движение на трассе М-05 Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей в направлении Одессы. Движение замедленно из-за большого скопления крупногабаритного транспорта.

Ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. В частности, есть пробка на трассе М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка. Там наблюдается скопление около 135 грузовых автомобилей. Протяженность пробки — около 5 км. Она образовалась из-за ДТП.

Напомним, в Украине в результате сложных погодных условий остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях, большинство — в Одесской области.