Жена Олега Гусева – Ващуку: «Долги нужно возвращать!»

Пока киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона в Испании, в СМИ разгорелся громкий скандал. Стало известно, что вот уже десять с лишним лет бывший футболист киевского «Динамо» Владислав Ващук (на фото) не возвращает нынешнему игроку «бело-синих» Олегу Гусеву долг в размере 50 тысяч долларов.

Об этой истории стало известно после интервью главы профсоюза футболистов Олега Печорного изданию «Експрес».

— Этот конфликт тянется уже десять лет, -- заявил Олег Печорный.-- В 2007 году Ващук, который тогда еще выступал за «Динамо», занял у Олега Гусева 50 тысяч долларов и до сих пор не отдал. Гусев годами напоминал ему об этом долге, но Владислав отвечал, что пока не может его погасить.

В конце концов, Гусеву это надоело, он понял, что самостоятельно свои деньги не вернет, и обратился за помощью в наш фонд. То есть теперь этим долгом будем заниматься мы. При этом Олег сказал, что готов отдать всю сумму детям. Иными словами, если мы выбьем эти средства, потратим их на помощь детям-переселенцам, из бедных семей, больным.

Наш юрист готовит документы в полицию, чтобы там начали уголовное производство против Ващука по статье «мошенничество», санкция которой предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет. И если он не отдаст долг, то попадет за решетку. У Ващука бизнес, много недвижимости, состоятельные друзья. Не думаю, что для него проблема отдать эти средства.

-- Как вы собираетесь доказать, что произошло десять лет назад?

— Есть расписка, есть люди, которые видели, что он одалживал эти средства у Гусева, и они готовы свидетельствовать в суде.

-- Сам Ващук признает долг?

— Лично мне, и я могу это подтвердить, он сказал: «Да, я должен Гусеву деньги». Я за свои слова отвечаю. Думаю, следователи разберутся в этом деле.

-- Я о таком впервые слышу!— цитирует «Експрес» Владислава Ващука. -- О чем вообще речь? У меня с Гусевым никаких конфликтов нет. Это, очевидно, Печерный опять что-то придумал.

Мне люди деньги должны, это факт. Только езжу и собираю долги, а чтобы я кому-то был должен? Даже не понимаю, как это произошло.

Сегодня не 1 апреля? Вы же меня не разводите, правда? Но все похоже на грубую шутку.

На это заявление отреагировала жена полузащитника Олега Гусева Мария.

«Коротко о том, как общественный деятель(недавно Ващук баллотировался на пост главы Федерации футбола Киева. — Авт.) не умеет возвращать свои долги, — написала Гусева на своей странице в Instagram на фоне интервью Ващука. -- Дорогой Владислав, имейте совесть! Зачем врать в СМИ? Долги нужно возвращать!».

Ранее fakty. ua сообщапи, что «Динамо» в первом спарринге в Испании потерпело поражение.