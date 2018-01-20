В сеть попали видео посадки самолетов в условиях урагана «Фредерик»
Несмотря на сильный ураган «Фредерик», пилоты авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа.
Об этом сообщает УНИАН.
Порывы ветра достигали 110 километров в час. На кадрах видно, что шторм, что едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.
А ниже кадры из другого европейского аэропорта, «Схипхол» в Амстердаме. Здесь, судя по видео, посадки удались пилотам несколько проще, хотя погодные условия также оставляли желать лучшего.
Напомним, ранее в Нидерландах объявили «красный», наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 140 километров в час. В интернете появляются впечатляющие видео, которые дают представление о разгуле стихии. Ураган сбивал с ног людей и опрокидывал машины. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.
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