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В сеть попали видео посадки самолетов в условиях урагана «Фредерик»

В сеть попали видео посадки самолетов в условиях урагана «Фредерик»

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 11:39 1125

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Несмотря на сильный ураган «Фредерик», пилоты авиакомпании Eurowings сумели посадить самолет в аэропорту Дюссельдорфа.

Об этом сообщает УНИАН.

Порывы ветра достигали 110 километров в час. На кадрах видно, что шторм, что едва не развернул самолет, однако лайнер все же смог приземлиться.

А ниже кадры из другого европейского аэропорта, «Схипхол» в Амстердаме. Здесь, судя по видео, посадки удались пилотам несколько проще, хотя погодные условия также оставляли желать лучшего.

Напомним, ранее в Нидерландах объявили «красный», наивысший уровень опасности из-за ураганного ветра, скорость которого достигала 140 километров в час. В интернете появляются впечатляющие видео, которые дают представление о разгуле стихии. Ураган сбивал с ног людей и опрокидывал машины. Местным жителям рекомендовано не покидать дома.

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