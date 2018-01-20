В Турции разбился автобус: много погибших
В центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора провинции.
Автобус ехал из Анкары в западную провинцию Бурса и принадлежал компании Kartallar Gezi.
Туристический автобус врезался в деревья на обочине трассы. Водителя и его помощника арестовали.
Ведется расследование ДТП. Причины инцидента пока не сообщаются.
Напомним, ранее в Мексике разбился автобус с иностранными туристами.
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