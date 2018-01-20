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В Турции разбился автобус: много погибших

В Турции разбился автобус: много погибших

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 13:13 412

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В центральной турецкой провинции Эскишехир разбился туристический автобус, в результате чего 11 человек погибли и еще 44 получили травмы.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора провинции.

Автобус ехал из Анкары в западную провинцию Бурса и принадлежал компании Kartallar Gezi.

Туристический автобус врезался в деревья на обочине трассы. Водителя и его помощника арестовали.

Ведется расследование ДТП. Причины инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее в Мексике разбился автобус с иностранными туристами.

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