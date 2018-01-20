В Киеве сине-желтый флаг рекордной длины – более километра – развернут 700 человек

В понедельник, 22 января, в День соборности Украины в центре Киева развернут сине-желтого флага длиной более километра, сообщили «ФАКТАМ» в Государственной казначейской службе Украины. Для этого будут задействованы около 700 человек.

Огромный стяг пока что состоит из двух частей. На Майдане Незалежности его сошьют воедино. В редакции «Книги рекордов Украины» рассказали «ФАКТАМ», что это знамя будет признано как рекордное по длине. Его создателям вручат соответствующий диплом.

Пошив флага-рекордсмена началось накануне Дня независимости Украины 23 августа 2017 года. Тогда глава государственной Казначейской службы Украины Татьяна Слюз привезла сине-желтый стяг в станицу Луганская.

После этого он передавался казначеями из области в область, добавляя по все новые фрагменты. Так и вышло, что длина знамени выросла до километра. В День соборности Украины одну его часть развернут от здания по улице Грушевского, 4, вторую от дома на улице Крещатик, 23 и соединят на Майдане Незаленжности. Эта акция называется «Об'єднаймо Україну!»