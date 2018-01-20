В Афинах посольство Украины пытались забросать коктейлями Молотова
В ночь с 19 на 20 января здание посольства Украины в Афинах (Греция) пытались забросать коктейлями Молотова.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter.
«Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал», — написал он.
По словам Климкина, с греческой стороной договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Меры по безопасности украинских посольств принимаются во всех странах.
Напомним, ранее в Одесской области жители забросали здание райсуда коктейлями Молотова.
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