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Украина может лишиться кредитов МВФ – Данилюк

Украина может лишиться кредитов МВФ – Данилюк

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 15:09 347

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Все пункты нынешнего меморандума с главным кредитором Украины не выполнены до конца.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Зеркало недели, которое вышло в субботу, 20 января.

«Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом», — сказал министр.

Глава Минфина уверен, что Украина как самостоятельное государство должна иметь возможность работать без МВФ.

«Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам», — считает он.

Напомним, на сегодняшний день валовой внешний долг Украины составляет 117,350 млрд долларов, что на 2,365 млрд долларов, или на 2,1%, выше показателя на 1 июля этого года.

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