Звезда «Звездных войн» Юэн Макгрегор подал на развод с женой (фото)

Шотландский актер Юэн Макгрегор, известный по трем эпизодам киносаги «Звездные войны», фильмам «Мулен Руж!», «Ангелы и демоны», «На игле», подал на развод с Ив Мавракис после 22 лет брака. В качестве причины указана стандартная в таких случаях формулировка — «непримиримые противоречия».

Супруги разъехались еще в мае 2017 года, однако долгое время старались не афишировать свой разрыв. О том, что они уже больше не живут вместе, стало известно после того, как в октябре прошлого года папарацци сфотографировали 46-летнего Эвана целующимся с 33-летней актрисой Мэри Элизабет Уинстед, его партнершей по телесериалу «Фарго». Сейчас Макгрегор и Уинстед уже не скрывают своих отношений и вместе появляются на публичных мероприятиях в качестве пары. Кстати в мае прошлого года, когда Эван ушел от жены, Мэри Элизабет рассталась со своим мужем. Таким образом предполагают, что именно измена Макгрегора стала причиной развала его семьи.

Эван намерен добиваться совместной опеки над его с Ив тремя несовершеннолетними дочерьми. 51-летняя Мавракис же просит суд предоставить ей единоличную опеку, оставив Эвану лишь право на посещение детей. Судя по всему, развод будет не слишком легким и супруги будут выяснять отношения в суде.

У актера и его жены есть четыре дочери: 21-летняя Клара, 16-летние Эстер и Джамиан (Джамиан удочерили в Монголии) и шестилетняя Анук (которая также является приемной дочерью).

Макгрегор женился на француженке Ив Мавракис в 1995 году. Он познакомился с ней на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана», в котором сам он исполнил небольшую роль, а Мавракис была художником-постановщиком.

Макгрегор нашел новую любовь в лице Мэри Элизабет