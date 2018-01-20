На базе отдыха в Одесской области злоумышленник привел в действие взрывное устройство (фото)

В ночь на 20 января в Белгород — Днестровском районе, на юге Одесской области, злоумышленник привел в действие взрывное устройство.

- Около трех часов ночи в Белгород — Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха в поселке городского типа Затока, путем подрыва, повредило часть здания, — сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, представители прокуратуры, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что вокруг базы отдыха нет ограждения, а вход в помещение осуществляется через металлические ворота. Выяснили, что эпицентр взрыва находился в помещении, за металлическими воротами, где обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

При осмотре прилегающей к базе отдыха территории обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.

В результате взрыва самодельного взрывного устройства повреждена стена. Люди не пострадали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются.