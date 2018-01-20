Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить
Президент Петр Порошенко назвал «киборгов» — бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт — «символом Украины, которую невозможно победить».
Об этом глава государства разместил в своем аккаунте в Твиттере.
«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги — символ Украины, которую невозможно победить», — отметил он.
Как известно, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.
Напомним, как мы сообщали ранее, 20 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.
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