Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить

Президент Петр Порошенко назвал «киборгов» — бойцов, которые 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт — «символом Украины, которую невозможно победить».

Об этом глава государства разместил в своем аккаунте в Твиттере.

«242 дня несокрушимости, 242 дня героизма, 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши Киборги — символ Украины, которую невозможно победить», — отметил он.

Как известно, противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

242 дні незламності



242 дні героїзму



242 дні відданості



Україна назавжди запам’ятає безстрашних захисників Донецького аеропорту. І наші Кіборги — символ України, яку неможливо перемогти.



Адже за нас «правда, і слава, і воля святая». pic.twitter.com/Ix7Ijp0Qkf — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2018 г.

Напомним, как мы сообщали ранее, 20 января отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.