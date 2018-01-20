В Одессе задержан мужчина, стрелявший из окна по пожилым людям

ЧП произошло сегодня, 30 января, в курортной зоне Одессы (в Гвоздичном переулке). Из окна одного из верхних этажей высотной жилой многоэтажки мужчина открыл стрельбу по людям.

- 49-летний «неадекват», пребывавший, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу по людям пожилого возраста, — сообщил начальник регионального главка Нацполиции генерал третьего ранга Дмитрий Головин. — Использовал винтовку калибра 4,6 мм.

Злоумышленника задержали полицейские, совместно с КОРД, который брал квартиру штурмом. «Стрелок» пытался вести огонь по правоохранителям и бросал им под ноги пиротехнику.

Действия «любителя пострелять» квалифицируются по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Пострадавших нет. В настоящее время проводятся сответствующие неотложные мероприятия.

Как добавили в отделе коммуникации полицейского главка, в полицию поступило сообщение о том, что с 8 этажа жилого дома стреляют прохожим. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, бойцы спецподразделения КОРД и патрульные полицейские.

В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители оцепили место происшествия. Правонарушитель обезврежен и доставлен в Шевченковское отделение полиции.

По предварительным данным, выстрелы велись из ружья, которое изъято и направлено на экспертизу. Кроме этого, в помещении злоумышленника обнаружено пиротехнические средства и холодное оружие.

В результате противоправных действий мужчины пострадал один человек и имущество соседей.