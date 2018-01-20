Найдена мертвой уже пятая за неполных три месяца порнозвезда (фото)

23-летняя американская порнозвезда Оливия Луа (известная также под именем Оливия Вольтер) была найдена мертвой в лос-анджелесском реабилитационном центре, где она проходила курс лечения. Причина и обстоятельства смерти актрисы, снимавшейся в фильмах для взрослых, неизвестна. Предполагается, что ее повлекла за собой принятая Луа смесь наркотиков, алкоголя и выписанных ей медикаментов.

О кончине Оливии сообщило агентство LA Direct Models, с которым она сотрудничала. По словам представителей агентства, в последнее время у Оливии были проблемы с наркотиками и алкоголем, в связи с чем ей пришлось лечь в клинику. Там она провела три месяца. И в скором времени должна была вернуться к работе.

В порноиндустрию Оливия Луа пришла в 2016 году и быстро завоевала популярность среди любителей этого жанра.

Луа стала уже пятой за последние неполных три месяца порнозвездой, о смерти которой сообщает западная пресса. Так, двумя неделями ранее было найдено тело 20-летней Оливии Нова (также имевшей контракт с агентством LA Direct Models). Предполагалось, что она могла покончить с собой. Но в итоге причиной смерти оказалась инфекция мочевыводящих путей, вызвавшая сепсис.

В числе прочих умерших за последние три месяца порноактрис — 23-летняя Август Эймес (совершила самоубийство и-за травли в соцсетях в связи с ее отказом работать вместе с мужчиной, который снимался в гомосексуальных сценах), 35-летняя Шайла Стайлез (причина смерти неизвестна) и 31-летняя Юри Лав (скончалась от передозировки наркотиков).