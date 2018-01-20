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Красный Крест будет искать пленных бойцов ВСУ

Красный Крест будет искать пленных бойцов ВСУ

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 17:16 100

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Красный Крест продолжит оказывать помощь Украине в поиске и идентификации военнослужащих, которые были захвачены в плен во время конфликта на Донбассе.

Об этом заявил глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман во время встречи с начальником Генштаба Виктором Муженко, сообщает пресс-служба МОУ.

В свою очередь Муженко отметил, что ВСУ готовы работать вместе с МККК по созданию зон безопасности вокруг объектов критической инфраструктуры и обеспечению движения через линию соприкосновения, в частности через КПВВ Золотое и через мост возле Станицы Луганской.

«Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы защитить критически важные объекты инфраструктуры на оккупированных территориях. Разрушение таких объектов представляет опасность для украинских военных и создает угрозу для десятков тысяч людей, оказавшихся на линии соприкосновения», — отметил начальник Генштаба.

Напомним, гражданам Украины, родные которых считаются пропавшими без вести в результате военных действий в зоне АТО, рекомендуют сдать анализ ДНК.

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