Пользователи Facebook смогут оценивать достоверность новостей в соцсети

Пользователи социальной сети Facebook смогут оценить, является ли источник информации достоверным.

Об этом на своей странице в социальной сети написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Один из сложных вопросов, которые мы пытались решить, это как определить, какой источник информации достоин доверия в мире с таким большим разнообразием. Мы могли бы принять такое решение самостоятельно, но в таком случае чувствовали бы себя некомфортно. Мы думали над тем, чтобы опросить экспертов со стороны или сообщество Facebook и решили, что дать возможность пользователям определить, какой источник новостей является достоверным, будет наиболее объективным», — написал он.

По словам Цукерберга подобное нововведение не изменит количество новостей, которые будут отображаться в ленте пользователей.

Напомним, Цукерберг потерял 3 млрд долл. из-за решения изменить новостную ленту Facebook.