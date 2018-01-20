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Пользователи Facebook смогут оценивать достоверность новостей в соцсети

Пользователи Facebook смогут оценивать достоверность новостей в соцсети

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 17:41 109

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Пользователи социальной сети Facebook смогут оценить, является ли источник информации достоверным.

Об этом на своей странице в социальной сети написал основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Один из сложных вопросов, которые мы пытались решить, это как определить, какой источник информации достоин доверия в мире с таким большим разнообразием. Мы могли бы принять такое решение самостоятельно, но в таком случае чувствовали бы себя некомфортно. Мы думали над тем, чтобы опросить экспертов со стороны или сообщество Facebook и решили, что дать возможность пользователям определить, какой источник новостей является достоверным, будет наиболее объективным», — написал он.

По словам Цукерберга подобное нововведение не изменит количество новостей, которые будут отображаться в ленте пользователей.

Напомним, Цукерберг потерял 3 млрд долл. из-за решения изменить новостную ленту Facebook.

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