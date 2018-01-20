«Шахтер» в первом спарринге в Турции сыграл вничью с участником Лиги Европы

Лидер чемпионата Украины донецкий «Шахтер» провел первый из двух спаррингов, запланированных на сборе в турецком Белеке. Соперником команды Паулу Фонсеки стал бессменный чемпион Болгарии шести последних сезонов «Лудогорец», которому в 1/16 финала Лиги Европы предстоит сыграть с именитым «Миланом».

Встреча завершилась вничью -- 2:2(Зубков, 57, Феррейра, 63 -- Марселиньо, 42, Жоао Пауло, 70). При этом во второй 45-минутке после «выстрелов» Кривцова и Гречишкина «Шахтер» спасала от гола штанга… собственных ворот.

«Шахтер» (состав в первом тайме):Шевченко, Бутко, Ракицкий, Хочолава, Петряк, Патрик (Фред, 14), Степаненко, Дентиньо, Тайсон, Марлос, Бланко-Лещук.

«Шахтер» (состав во втором тайме):Кудрик, Исмаили, Кривцов, Гречишкин, Додо, Фред, Пихаленок (Матвиенко, 71), Бернард, Зубков, Коваленко, Феррейра.

Отмечу, что в этом поединке в составе «оранжево-черных» дебютировал бразильский защитник Додо, а также впервые за несколько месяцев сыграл выздоровевший игрок обороны Сергей Кривцов. В то же время Максим Малышев и Иван Ордец по-прежнему тренируются по индивидуальной програмне. Кстати, в составе «Лудогорца» первый тайм провел украинский защитник Игорь Пластун.

Вторым соперником «Шахтера» в Турции 24 января станет лидер чемпионата Хорватии загребское «Динамо».

Отмечу, что на сборе в Белеке тренерский штаб горняков просматривает бывшего капитана «молодежки» дортмундской «Боруссии», центрального защитника Мохамеда Эль-Буззатти. Подготовку ко второй части сезона 21-летний футболист марокканского происхождения начал в составе молодежного состава дончан, но затем прибыл в Белек в расположение первой команды «Шахтера».

Ранее fakty. ua сообщали, что тренировочный лагерь дончан в Турции посетил их бывший одноклубник.