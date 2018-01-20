Стрельба в Одессе: «Знакомый Дорошенко пытался спасти полицейского и сам получил от «стрелка» пулю в сердце»

Во вчерашней «бойне», устроенной в центре Одессы пророссийским активистом Дорошенко, последний также застрелил своего приятеля.

Сегодня советник начальника Одесского регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк поделился некоторыми сведениями о погибшем.

- Его имя Константин Пиковский («Пика»), — сообщил Форостяк. — Этот гражданин был застрелен вчерашним психом на улице Новосельского. По показаниям свидетелей и очевидцев (следствие также склоняется к этой мысли), он пытался помешать Дорошенко вести огонь по полицейским и даже пытался оказать им медицинскую помощь, остановить кровотечение.

Возможно, именно за это убийца и сделал смертельный выстрел в него — в упор, в самое сердце. Юноша погиб на месте.

Как говорят люди, возможно, он не совсем был примером для других (по имеющимся данным, отбывал срок за совершенное уголовное преступление — авт.), но успел сделать мужественный и достойный поступок — в последний раз в своей жизни…

Как сообщили журналистам в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, медикам удалось стабилизировать состояние оперуполномоченного капитана полиции, получившего пять огнестрельных ранений. Он по-прежнему еще находится «в зоне риска». А вот водитель опергруппы, которого ранили в бедро, чувствует себя гораздо лучше, он «идет на поправку».

Напомним, вчера во время стрельбы на улице Новосельского, 48, погиб человек, трое правоохранителей и один работник КУ «Муниципальная стража» получили ранения. Позже в больнице от тяжелого ранения скончался 27-летний участковый инспектор, старший лейтенант Сергей Пригарин.