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Нарушение перемирия: в зоне АТО пострадали пять военных

Нарушение перемирия: в зоне АТО пострадали пять военных

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 21:20 84

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В субботу, 20 января, боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим перемирия, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение, а еще четверо — боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО.

«На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а из 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкино», — говорится в сообщении.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовки Второй, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, Красный Крест продолжит оказывать помощь Украине в поиске и идентификации военнослужащих, которые были захвачены в плен во время конфликта на Донбассе.

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