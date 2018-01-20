Во Франции умер лучший шеф-повар XX века

В субботу, 20 января, стало известно о смерти легендарного шеф-повара Поля Бокюза. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Он написал:

«Умер Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа римский гастрономии. Пусть повара как в Лионе, так и во всем мире дальше приумножают плоды его страсти».

Бокюзу был 91 год. Знаменитый повар умер в своем родном городе Коллонж-о-Мон-д'Ор под Лионом, известном своей мясной кухней.

По данным BFM, Бокюз тяжело болел. Так, в 2005 году ему сделали шунтирование сердца, а в последнее время он страдал от болезни Паркинсона.

В 1989 году Бокюз получил титул «лучшего шеф-повара XX века». Первой звезды в престижном ресторанном гиде Michelin он удостоился еще в 1958 году. Начиная с 1965 года его котировка в этом справочнике неизменно находилась на высшей отметке в три звезды.

В 1970-е годы Бокюз стал одним из основоположников «новой французской кухни», отличавшейся меньшей калорийностью блюд, чем традиционная гастрономия. К восьмидесятым годам Поль Бокюз завоевал всемирную известность, создав собственную сеть ресторанов. В 1987 году он учредил международный кулинарный конкурс Bocuse d'Or («Золотой Бокюз»), считающийся одним из самых престижных.

Поль Бокюз являлся потомственным кулинаром — его семья работала в этой сфере с XVII века. Бокюз прославился как автор супа с трюфелями V.G.E. (название дано по инициалам Валери Жискара д`Эстена, который на тот момент был президентом Франции).