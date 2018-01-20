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Пожарные тушат отель

В центре Праги горит отель

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

20.01.2018 21:11 520

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В субботу, 20 января, в центре Праги загорелся отель. Как сообщают представители властей столицы Чехии, погибли по меньшей мере два человека. Не менее 40 получили ожоги и другие травмы.

Пожар произошел в 4-звездочном отеле Eurostars David. Причины возгорания пока не известны.

На месте работают 16 пожарных бригад. В горящей гостинице остаются люди, которые ждут помощи. Не исключено, что число жертв может увеличиться.

Напомним, 12 января в Праге произошла крупная автокатастрофа, в результате которой погибли и получили травмы не менее 50 человек.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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