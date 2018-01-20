В центре Праги горит отель

В субботу, 20 января, в центре Праги загорелся отель. Как сообщают представители властей столицы Чехии, погибли по меньшей мере два человека. Не менее 40 получили ожоги и другие травмы.

Пожар произошел в 4-звездочном отеле Eurostars David. Причины возгорания пока не известны.

На месте работают 16 пожарных бригад. В горящей гостинице остаются люди, которые ждут помощи. Не исключено, что число жертв может увеличиться.

Напомним, 12 января в Праге произошла крупная автокатастрофа, в результате которой погибли и получили травмы не менее 50 человек.