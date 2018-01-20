﻿

USD 28.84
RSS
В центре Киева горит здание (фото, видео)

В центре Киева горит здание (фото, видео)

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 21:19 231

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В центре Киева загорелось здание на ул. Богдана Хмельницого 12 возле м. «Театральная».

Об этом передает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

Горит крыша здания, огороженного строительным забором. По предварительной информации, горит нежилое помещение.

На месте работают пожарные. Проезжая часть дороги на ул. Хмельницкого перекрыта.

Дым, который выходит из крыши здания, заметно за несколько кварталов.

Напомним, ранее в Киеве горел бизнес-центр Silver Breeze.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии