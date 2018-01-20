В центре Киева горит здание (фото, видео)
В центре Киева загорелось здание на ул. Богдана Хмельницого 12 возле м. «Театральная».
Об этом передает портал dtp.kiev.ua в Facebook.
Горит крыша здания, огороженного строительным забором. По предварительной информации, горит нежилое помещение.
На месте работают пожарные. Проезжая часть дороги на ул. Хмельницкого перекрыта.
Дым, который выходит из крыши здания, заметно за несколько кварталов.
Напомним, ранее в Киеве горел бизнес-центр Silver Breeze.
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