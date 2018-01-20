«МанСити» отметил дебют Зинченко в стартовом составе победой

В 24-м туре чемпионата Англии состоялся долгожданный дебют футболиста сборной Украины Александра Зинченко в стартовом составе «горожан» в поединке премьер-лиги. Наш 21-летний соотечественник отыграл весь матч на позиции левого защитника и помог команде Хосепа Гвардиолы одолеть на своем поле «Ньюкасл» -- 3:1 (аргентинецСерхио Агуэро отметился хет-триком!).

В других поединках тура гранды также избежали потери очков: «Бернли» -- «Манчестер Юнайтед» -- 0:1, «Брайтон» -- «Челси» -- 0:4 (бывший игрок «Шахтера» Виллиан отметился голом и результативной передачей), «Арсенал» -- «Кристал Пэлас» -- 4:1 («канониры» забили четыре мяча уже к 22-й минуте встречи!) .

К сожалению, поединок «Эвертон» -- «Вест Хэм» (1:1) закончился для полузащитника хозяев поля Джеймса Маккарти ужасной травмой. После игры врачи констатировали у 27-летнего шотландца двойной перелом ноги.

Положениелидеров после 24 туров: 1. «МС» -- 65 очков; 2. «МЮ» -- 53; 3. «Челси» -- 50; 4. «Ливерпуль» -- 47 (23); 5. «Тоттенхэм» -- 44 (23); 6. «Арсенал» -- 42.

Ранее fakty.ua сообщали, что российский канал снимает о Зинченко документальный фильм.