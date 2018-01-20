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СБУ задержала в Одесской области иностранца, объявленного в международный розыск за экстремизм

СБУ задержала в Одесской области иностранца, объявленного в международный розыск за экстремизм

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

20.01.2018 22:05 80

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Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений.

«По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки «Джихадчилар» («Джихадисты»). Он входил в состав структурного подразделения группировки «Жамаат», — говорится в сообщении спецслцжбы.

Отмечается, что задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

По информации СБУ, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечению новых членов в «Джихадчилар» злоумышленник намеревался проводить на территории Украины.

Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.

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