Во Львове задержали группу рейдеров (фото)

В субботу, 20 января, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Злоумышленников задержали во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 квадратных метром и стоимостью 120 тысяч долларов.

Четверо местных жителей занимались подделкой документов и вносили фальшивые данные в реестр вещных прав на недвижимое имущество, сообщает СБУ.

Открыто уголовное производство. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее президент пообещал противодействие земельному рейдерству.