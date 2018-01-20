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Во Львове задержали группу рейдеров (фото)

Во Львове задержали группу рейдеров (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 22:31 131

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В субботу, 20 января, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook.

Злоумышленников задержали во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 квадратных метром и стоимостью 120 тысяч долларов.

Четверо местных жителей занимались подделкой документов и вносили фальшивые данные в реестр вещных прав на недвижимое имущество, сообщает СБУ.

Открыто уголовное производство. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее президент пообещал противодействие земельному рейдерству.

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