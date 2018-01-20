Во Львове задержали группу рейдеров (фото)
В субботу, 20 января, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков и объектов недвижимости.
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook.
Злоумышленников задержали во время попытки отчуждения коммунального помещения площадью 500 квадратных метром и стоимостью 120 тысяч долларов.
Четверо местных жителей занимались подделкой документов и вносили фальшивые данные в реестр вещных прав на недвижимое имущество, сообщает СБУ.
Открыто уголовное производство. Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, ранее президент пообещал противодействие земельному рейдерству.
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