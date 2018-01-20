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В Грузии ждут решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

В Грузии ждут решения Киева по вопросу экстрадиции Саакашвили

Инф. «ФАКТОВ»

20.01.2018 22:51 75

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Грузинская главная прокуратура отправила украинским коллегам все необходимые для экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили материалы и сейчас ожидает окончательного ответа Киева.

Об этом заявила прокурор Главной прокуратуры и член Прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили, пишет Интерфакс-Украина.

«У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — сказала она.

По словам Сонгулашвили, сейчас прокуратура находится в режиме ожидания.

«Мы, как прокуратура, отправили все возможные доказательства для создания правовой основы для принятия этого решения», — отметила она.

Напомним, визит главы парламента Грузии в Украину не связан с экстрадицией Саакашвили.

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