В Одесской области сельский житель стрелял по аварийной бригаде энергетиков (фото)

В субботу, 20 января, в Арцизском районе 68-летний местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по аварийной бригаде РЭСа (района электросетей), которая прибыла восстанавливать электроснабжение в обесточенном стихией селе.

— ЧП произошло в селе Долиновка, — сообщили «ФАКТАМ» в полиции. — Во время ремонтных работ линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия, работники районной электросети были вынуждены спиливать ветви деревьев у дома местного жителя.

В это время хозяин вышел во двор и начал требовать прекращения ремонтных работ. В ходе возникшей ссоры мужчина вынес из дома охотничье ружье и стал стрелять из него.

К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у стрелявшего отсутствует.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Начато расследование.

Как стало известно «ФАКТАМ» из рассказа очевидцев происшествия, стрелявший вел себя неадекватно, выкрикивал угрозы, применяя нецензурную лексику и обещал убить ремонтников. А еще обещал «позвонить своим партийным боссам и устроить полиции «большие неприятности».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе мужчина стрелял с 8 этажа жилого дома из ружья по пожилым прохожим. Накануне в центре Одессы пророссийский активист Дорошенко из пистолета-автомата убил одного мужчину и ранил троих сотрудников полиции. Позже старший лейтенант скончался от полученных ран в больнице.