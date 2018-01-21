В Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в северной части Чили вечером 20 января.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от коммуны Путре, что в провинции Паринакота. Очаг залегал на глубине 110,8 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, ранее Геологическая служба США сообщила, что у западного побережья Мексики, в Калифорнийском заливе, произошло землетрясение магнитудой 6,3.
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