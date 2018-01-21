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Джим Родфорд

Британский рок-гитарист скончался после падения с лестницы (видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

21.01.2018 9:27 359

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В субботу, 20 января, скоропостижно скончался бас-гитарист Джим Родфорд, игравший в известных британских рок-группах The Kinks и The Zombies. Ему было 76 лет.

Обстоятельства смерти рок-музыканта выясняются. Двоюродный брат Джима Род Арджент, основатель The Zombies, сообщил: «Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения с лестницы».

Известно, что это произошло вскоре после концерта The Zombies. Теперь расписание гастрольного тура группы будет существенно изменено. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс. Билеты на многие концерты уже распроданы.

Свои соболезнования выразил основатель группы The Kinks Дейв Дэвис:

«Я опустошен внезапной потерей Джима. Я слишком разбит, чтобы сформулировать мысль. Это такой шок, я всегда думал, что Джим будет жить вечно», — написал Дэвис в Twitter.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks гитарист присоединился в конце 1970-х и играл в группе до самого ее распада в 1996 году. Он принимал участие в записи всех ее студийных альбомов, включая Low Budget и Phobia.

После этого Родфорд вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.

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