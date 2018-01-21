В США закрыли Статую Свободы

Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.

Об этом сообщается на странице музейного комплекса в Twitter.

Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information — Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 20 января 2018 г.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям.

Напомним, 20 января временно приостановили работу все федеральные учреждения и ведомства США (в 07.00 по киевскому времени). Прекращение работы федерального правительства, или шатдаун, означает, что в Америке не функционируют все госучреждения, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.