﻿

USD 28.84
RSS
В США закрыли Статую Свободы

В США закрыли Статую Свободы

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 9:46 189

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.

Об этом сообщается на странице музейного комплекса в Twitter.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям.

Напомним, 20 января временно приостановили работу все федеральные учреждения и ведомства США (в 07.00 по киевскому времени). Прекращение работы федерального правительства, или шатдаун, означает, что в Америке не функционируют все госучреждения, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии