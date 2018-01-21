В США закрыли Статую Свободы
Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.
Об этом сообщается на странице музейного комплекса в Twitter.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям.
Напомним, 20 января временно приостановили работу все федеральные учреждения и ведомства США (в 07.00 по киевскому времени). Прекращение работы федерального правительства, или шатдаун, означает, что в Америке не функционируют все госучреждения, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”