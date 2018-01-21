Сотни тысяч американцев вышли на улицы, протестуя против Трампа (фото)

В субботу, 20 января, в день первой годовщины инаугурации Дональда Трампа сотни тысяч человек в США вышли на акции протеста. Они прошли во многих городах, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Бостон, Денвер и Филадельфию.

Всего заявки на проведение демонстраций были поданы в 300 городах страны. В Нью-Йорке в западной части Центрального парка собралось около 100 тысяч человек. По данным полиции, общее число участников демонстрации в городе превысило 200 тысяч человек.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, выступил с речью в Центральном парке. Он жестко раскритиковал Трампа. «Невозможно возглавлять страну, если ты ее раскалываешь», — заявил де Блазио.

Участники акций напомнили своими плакатами и розовыми шапочками о многомиллионных «Женских маршах», которые прокатились по Америке год назад.

Во вчерашнем марше в Лос-Анджелесе приняли участие голливудские звезды Скарлетт Йоханссон, Виола Дэвис, Мила Кунис, Натали Портман, Ева Лонгория, Джейн Фонда и другие.

Дональд Трамп, по своей привычке, прокомментировал происходящее в стране на своей странице в Twitter. «Прекрасная погода по всей нашей великой стране, прекрасный день для любых „женских маршей“. Выходите наружу, чтобы отпраздновать историческое достижение, беспрецедентные экономические успехи и укрепление благосостояния, которые происходят в последние 12 месяцев!».

Трамп подчеркнул, что в США зафиксирован самый низкий уровень женской безработицы за последние 18 лет. И он считает это одним из главных достижений своей администрации.