Установка счетчиков теперь будет проводиться за счет газовых компаний и с согласия жильцов

На днях президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины „Об обеспечении коммерческого учета природного газа“, касающийся порядка установки потребителям счетчиков природного газа». Данный закон решает целый ряд проблем, возникших из-за несовершенства законодательства. Также закон лишил газовщиков права устанавливать общедомовые счетчики газа в многоэтажных домах на свое усмотрение, но за счет жильцов. Более подробно вступивший в силу закон прокомментировал «ФАКТАМ» директор Ассоциации управителей многоквартирными домами и Украинского института анализа и менеджмента политики кандидат юридических наук Андрей Никончук.

- Хочу отметить, что многие изменения внесенные в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» о порядке установки счетчиков потребителям природного газа" неразрывно связаны с другим недавно вступившим в силу Законом «О жилищно-коммунальных услугах». Отныне решение о том, устанавливать общедомовой газовый счетчик или не устанавливать, принимают коллективно жильцы дома. Газовщики больше не вправе им это навязывать. Однако, чтобы принимать такое решение в доме либо должно быть создано Общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), либо проведено общее собрание по особой процедуре, определенной законом № 417 «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

Хочу отметить, что газовые компании наиболее заинтересованы в установке именно общедомовых счетчиков, чтобы вести учет по «колхозному» принципу, когда весь объем потребленного в доме газа делится на количество прописанных жильцов. Но это очень не справедливо. Допустим, есть две одинаковые квартиры, в которых прописано по одному человеку, но в первой действительно живет только хозяин и потребляет кубометр газа, а в другой живет большая семья и расходует 10 кубометров газа. А платить они будут одинаково. Такой порядок возмущал людей, но далеко не все могли за свой счет поставить в квартире индивидуальный счетчик.

Поэтому еще одним важным и положительным новшеством стала норма об оплате установки счетчиков за счет недоплаты потребителем необходимой суммы за использованный газ. Процедура соответствующих расчетов должна быть утверждена Кабинетом министров. Это позволит оборудовать три миллиона домохозяйств именно индивидуальными счетчиками газа.

Ну и не менее важным стало решение коллизии по поводу сроков применения норм закона. В частности, внесена важная поправка в Закон «О коммерческом учете газа», изменив крайний срок установки счетчиков газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года. Дело в том, что в законе есть норма, согласно которой, если до определенной даты не будет установлен прибор коммерческого учета газа, то поставщик вправе прекратить предоставление услуг, а проще говоря, отключить потребителя от газа. Причем было не ясно, речь идет об индивидуальных или общедомовых счетчиках.

Таким образом, уже с 1 января 2018 года газовые компании могли получить право отключать дома и квартиры, не оборудованные счетчиками. Это могло иметь катастрофические последствия и привести к хаосу, так как около 3 миллионов домохозяйств все еще не имеют приборов учета газа. Поэтому крайний срок установки счетчиков газа отложили на 1 января 2021 года, — отметил эксперт.