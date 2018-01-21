В Украине остаются обесточенными 294 населенных пункта
В Украине в результате сложных погодных условий накануне обесточенными остаются 294 населенных пункта в пяти областях.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении о ситуации по состоянию на 7:00 21 января указано, что без электроснабжения остаются 197 населенных пункта — в Одесской области, 65 — в Черниговской, 21 — в Днепропетровской, 9 — в Кировоградской, 2 — в Черкасской.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения этих населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
В ГосЧС также проинформировали, что движение транспорта на участках автодороги М-05 «Киев — Одесса» на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях, но на подъемах замедлено из-за гололеда.
Напомним, 21−23 января в семи областях Украины — Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской — ожидается существенное осложнение погодных условий.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”