В Украине остаются обесточенными 294 населенных пункта

В Украине в результате сложных погодных условий накануне обесточенными остаются 294 населенных пункта в пяти областях.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении о ситуации по состоянию на 7:00 21 января указано, что без электроснабжения остаются 197 населенных пункта — в Одесской области, 65 — в Черниговской, 21 — в Днепропетровской, 9 — в Кировоградской, 2 — в Черкасской.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения этих населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В ГосЧС также проинформировали, что движение транспорта на участках автодороги М-05 «Киев — Одесса» на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях, но на подъемах замедлено из-за гололеда.

Напомним, 21−23 января в семи областях Украины — Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской — ожидается существенное осложнение погодных условий.