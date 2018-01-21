Еврокубковый соперник «Динамо» не смог победить в матче чемпионата Греции

Соперник киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы (15 февраля соперники сыграют в Афинах, 22-го — в Киеве) греческий АЕК потерял два очка в поединке чемпионата Греции. В гостевой встрече с «Лариссой», в которой арбитр показал футболистам десять (!) желтых карточек (семь — хозяевам, три — гостям), команда испанца Маноло Хименеса довольствовалась ничьей — 0:0 (седьмой «сухой» мирный исход афинян в сезоне!). При этом украинский защитник Дмитрий Чигринский (на фото) провел в составе команды гостей весь поединок.

Одно набранное очко позволило АЕКу с 38 очками возглавить турнирную таблицу чемпионата Греции. Правда, после воскресных домашних матчей оппонента киевлян могут обойти и «Олимпиакос» (38 пунктов), и ПАОК нашего Евгения Шахова (37).

В следующем туре чемпионата страны «желто-черные» на домашнем стадионе сыграют с «Ламией», занимающей в турниирной таблице 13-ю позицию.

Ранее fakty.ua сообщали, что владелец АЕКа пообещал своим футболистам за проход «Динамо» в Лиге Европы 1 миллион евро.