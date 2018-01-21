Разразился скандал вокруг земли киностудии Довженко

Национальная киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании «Трансбуд», основанной российской «Роснефтью».

Об этом говорится на сайте киностудии.

Так, 12 декабря 2017 года решение о выделении участка ООО «Трансбуд» было принято земельной комиссией Киевсовета.

«На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО „Трансбуд“, но после того как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято», — заявляют в киностудии.

22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.

Как объясняют в киностудии, в 1997 году было заключено соглашение между государственной киностудией им. А. Довженка и ООО «Бомонд-АЗС». Суть соглашения заключалась в том, что киностудия предоставляет в аренду подвал и цистерны для заправки автомобилей, которые были в ее собственности, а компания покупает топливо, следит за инфраструктурой и обслуживает автозаправку. Прибыль распределяется между партнерами.

В сообщении отмечается, что условия договора между киностудией и ООО «Бомонд-АЗС» не предусматривали переход права собственности имущества.

Напомним, ранее Розенко обещал киностудии Довженко второе дыхание.