Британский миллиардер стал жертвой крупнейшего в истории страны ограбления (фото)

Британский миллиардер-плейбой Джеймс Стант заявил, что стал жертвой рекордного по своим масштабам ограбления. Как пишет издание The Sun, из лондонского особняка бизнесмена воры вынесли ценностей на общую сумму 90 миллионов фунтов стерлингов (почти 125 миллионов долларов). В том числе ювелирные изделия, драгоценные камни и золото, а также наличные, хранившиеся в установленном в подвале сейфе. В момент ограбления, которое, как сообщается, произошло еще в середине декабря, 36-летний Джеймс спал этажом выше.

В доме, куда Стант въехал совсем недавно, еще не успели установить камеры видеонаблюдения, поэтому полиции будут нелегко найти преступников. Изначально сообщалось, что следов взлома не было обнаружено, поэтому полицейские подозревали, что к краже мог быть причастен кто-то из слуг или охранников бизнесмена.

«Джеймс невероятно огорчен потерей. Это большие деньги даже для него», — сообщил газете осведомленный источник.

До сих пор крупнейшим в истории Великобритании было ограбление, произошедшее в 2015 году в ювелирном квартале Хаттон-Гарден. Тогда воры проникли в хранилище и похитили из сейфов драгоценности на сумму 25 миллионов фунтов (34,6 миллиона долларов).

Ограбление Джеймса Станта произошло спустя два месяца после того, как он развелся со своей женой Петрой Экклстоун — 29-летней фотомоделью, дочерью босса «Формулы 1» Берни Экклстоуна. Они прожили в браке шесть лет. Сейчас супруги ведут судебную битву за свое совместное состояние, которое оценивается в 7,6 миллиарда долларов.