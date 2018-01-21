В Одесской области военнослужащие извлекли из снежного заноса автомобиль с новорожденным, а спасатели - роженицу

В Одесской области наблюдаются аномальные погодные явления. Накануне регион оказался во власти балканского циклона, принесшего ураганный ветер, а также обильные осадки, в виде снега и дождя. Особенно бушевала стихия на юге области, где и сейчас весьма ощутимы ее последствия.

Целая колонна автотранспорта — десятки авто — «намертво» застряла вблизи поселка городского типа Сарата. В полной блокаде наряду с гражданскими оказались и полицейские, пытавшиеся оказать помощь.

Оборванные провода линий электропередач, упавшие деревья и столбы… Словом, картинка, как говорится, не для слабонервных. Достаточно сказать, что без электричества и водоснабжения остался весь поселок.

- На помощь пришли артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, — сообщил пресс-офицер отдельной артиллерийской бригады Дмитрий Плетенчук. — Имеющимися техническими средствами военнослужащие вытащили из снежных заторов более 50 автомобилей, спасая, таким образом, людей, которые могли пострадать в результате переохлаждения.

В плену стихии была и молодая семья. Супруги возвращались из родильного дома с двух-недельным малышом на руках. Топливо в машине закончилось, и обогревать дальше салон уже было нечем. Артиллеристы украинских ВМС на военной технике — КрАЗе — быстро отреагировали и спасли новорожденного ребенка. Отличились, в частности, два Олега — майор Осовский и старший лейтенант Долинюк.

Отличились и спасатели, но уже на севере области — в Кодымском районе.

- Накануне, в 11.45 на пункт связи районной части ГСЧС поступило сообщение о том, что в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший из райцентра по вызову к роженице в село Малая Слободка, — рассказали спасатели. — С помощью автомобиля повышенной проходимости мы доставили врачей к роженице в населенный пункт, где ей была оказана необходимая помощь.

В обратном направлении освободили из снежного «плена» и автомашину экстренной медпомощи, отбуксировали на проезжую часть и сопровождали до районного центра.

По состоянию на 18.00 снегопады идут в Окнянськом, Савранском, Балтском, Подольском, Ширяевском, Арцизском и Березовском районах. Толщина снежного покрова — 25 сантиметров.

Из снежных заносов изъято 58 единиц техники, спасено 66 человек.

По данным ПАО «Одессаоблэнерго» обесточенными остаются 197 населенных пунктов, для восстановления энергоснабжения привлечены 122 аварийные бригады и 160 единиц техники.

В Измаиле без электропитания остается 10 процентов населения города. Здесь работы ведут 5 бригад местного РЭСа. В Арцизском районе повалено 200 опор линий электропередач.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

По информации главы НЭК «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, в настоящее время удалось восстановить обе линии 330 кВ в Одесской области, которые отключились позавчера.

- Уже включены высоковольтные линии Усатово-Аджалык и МДРЭС — Усатово, — констатирует Ковальчук. — Начат демонтаж поврежденных опор ЛЭП 110 кВ Болград — «Эталон».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области из-за непогоды был введен запрет на передвижение по дорогам для всех видов транспорта. Глава областной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения в регионе.