Как изменение цены газа повлияет на стоимость молока и хлеба

Как стало известно, с 1 февраля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на газ. Правда, пока это уменьшение тарифов на прямую не касается населения, то есть нас с вами. Уже со следующего месяца стоимость газа, отпускаемого промышленным потребителям, снизится на 5,5% (на 591,6 грн) — до 10 141,2 грн за 1 тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» объяснили, что с 1 октября 2015 вступил в силу закон «О рынке природного газа», который предусматривает поставки газа по рыночным ценам, свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем. Исключением являются только тарифы на газ для населения, которые регулируются государством. В данный момент на рынке складываются такие условия, что «Нафтогаз» может предложить промышленности более выгодную цену на газ. Но тут возникает вопрос, отразится ли это на стоимости потребительских товаров и услуг, и могут ли подешеветь продукты питания или промтовары в магазинах? На эти вопросы «ФАКТАМ» ответил кандидат технических наук, эксперт в сфере энергетики, советник Министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.

«Действительно снижение стоимости газа для промышленных потребителей, будет способствовать снижению цен и на другие группы товаров. И в первую очередь это затронет продукты питания. Когда быстро это произойдет? Думаю, что не ранее 1 апреля 2018.

Дело в том, что должно пройти некоторое время, чтобы снижение себестоимости за счет уменьшения топливной составляющей, повлияло на конечную цену производимого товара. Я думаю, что нынешнее снижение цены газа для промышленности может привести к уменьшиться стоимость товаров и продуктов питания 3%.

Хочу отметить, что глобальные процессы снижения стоимости природного газа, указывают на то, что до конца 2018 года голубое топливо может заметно подешеветь. А это, в свою очередь, будет способствовать пересмотру цен на продукцию, в сторону их снижения", --- отметил Максим Белявский.

Кстати, стоит напомнить, что недавно вступил в силу закон, который переносит обязательную установку счетчиков на газ до 2021 года. Кроме того, установка счетчиков теперь будет проводиться за счет газовых компаний и только с согласия жильцов