Телеканал из Катара заплатил ФИФА 100 млн долларов за выбор страны хозяйкой ЧМ-2022

Государственный телеканал Катара beIN Sports заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за то, что страна была выбрана местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Daily Mail.

Об этом в своей книге утверждает австралийский футбольный чиновник и писатель Бонита Мерсиадес, который провел откровенное интервью с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.

Чиновник сообщил, что узнал о победе Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 от Мишеля Платини, который поддерживал катарцев при голосовании. Тогда Блаттер и договорился о сделке с beIN Sports, а также получил гарантии, что Мохамед Бин Хаммам не будет участвовать в выборах главы ФИФА.

Блаттер был настолько уверен в победе Катара, что даже позвонил тогдашнему президенту США Бараку Обаме, чтобы сообщить: дескать, заявка американцев, считавшихся фаворитами, проиграет.

Кстати, в пресс-службе катарского телеканала подтвердили перечисление 100 миллионов долларов ФИФА, но назвали такой платеж «производственным взносом».

Бывший глава ФИФА также рассказал, что первоначально поддерживавший заявку Австралии легендарный немец Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара и проголосовал за арабскую страну.

Ранее fakty.ua сообщали, что бывший игрок «Динамо» Владислав Ващук задолжал нынешнему динамовцу Олегу Гусеву крупную сумму в долларах.