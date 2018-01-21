Элина Свитолина впервые в карьере – в четвертьфинале Australian Open!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на первом в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» -- Открытом чемпионате Австралии, призовой фонд которого равен 43 миллионам долларов.

В борьбе за путевку в четвертьфинал нашей спортсменке противостояла 130-й номер мирового рейтинга 24-летняя Дениса Аллертова из Чехии, в 2016 году обыгравшая Свитолину на состязаниях в Дохе (7:5, 6:4).

На этот раз во втором подряд своем матче на центральном корте турнира -- «Арене Рода Лейвера» -- четвертая ракетка мира более чем уверенно за 57 минут сломила сопротивление уроженки Праги, стартовавшей в Мельбурне еще с квалификации, -- 6:3, 6:0.

Первый в карьере выход в пятый круг Australian Open принес приме нашего тенниса 352,1 тысячи долларов США. В четвертьфинале турнира 23-летняя одесситка 23 января сыграет с на год младшей 36-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии, которая в новом году уже успела стать победительницей турнира в австралийском Хобарте.

Очное противостояние спортсменок ограничилось одним матчем в финале турнира в Стамбуле в апреле 2017-го, когда Свитолина обыграла оппонентку — 6:2, 6:4 и завоевала трофей.

Кстати, накануне сильнейшая теннисистка Украины в эфире канала Eurosport назвала свой любимый город: «Это Лондон. Я там купила квартиру. Это мое первое самостоятельное жилье, так что это для меня особенный город».

Ранее fakty.ua сообщали, что в третьем круге Australian Open Свитолина одолела 15-летнюю соотечественницу Марту Костюк.