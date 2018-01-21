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Париж требует провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Париж требует провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии

Инф. «ФАКТОВ»

21.01.2018 16:30 154

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Франция потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН по поводу военной операции Турции в северной провинции Африн в Сирии.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит собрать экстренную встречу Совета безопасности», — заявил Ле Дриан в Twitter.

Он добавил, что в воскресенье, 21 января, провел переговоры с турецким коллегой.

Напомним, турецкие сухопутные войска в воскресенье, 21 января, вошли на территорию Сирии.

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