Париж требует провести экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии
Франция потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН по поводу военной операции Турции в северной провинции Африн в Сирии.
Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.
«Гута, Идлиб, Африн — Франция просит собрать экстренную встречу Совета безопасности», — заявил Ле Дриан в Twitter.
Он добавил, что в воскресенье, 21 января, провел переговоры с турецким коллегой.
Напомним, турецкие сухопутные войска в воскресенье, 21 января, вошли на территорию Сирии.
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